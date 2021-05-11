В Краснодаре сильный дождь подтопил 12 улиц
В Краснодаре 11 мая возникли подтопления из-за ливня, спецтехника откачивает воду
Напомним, сегодня в Краснодаре выпадет почти 13% месячной нормы осадков. Ливень и сильный дождь в краевом центре начались уже с утра. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти всю ночь и утром 12 мая.
Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил в обед, что на дороги вышла водооткачивающая техника. Она работает в тех местах, где чаще всего скапливается вода, объяснил глава города. Всего в городе в готовности 20 вакуумных машин.
Поступило уже две заявки от жителей — из поселка Индустриального и Пашковского микрорайона. Технику направили по адресам, уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Позже в пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что для откачки ливневых вод на магистральных улицах и по заявкам жителей уже вышли 14 спецмашин.
К 15:00 в работе было восемь заявок от горожан — по улицам Парижской, Тихорецкой, а также в районе поселка Индустриального. На других улицах локальные подтопления выявили в результате мониторинга дорожной ситуации.
Где в Краснодаре возникли подтопления:
- Бульвар строителей;
- улица Комарова;
- улица Российская;
- улица Агрохимическая;
- улица Есенина;
- улица Володарского;
- пересечение улиц Дежнева и Просторной;
- улица Тихорецкая;
- поселок Индустриальный;
- улица Парижская;
- улица Шевченко (там воду откачивает канализационная насосная станция);
- улица Героев Разведчиков.
Подать заявку на откачку воды в Краснодаре можно по телефонам 8 (861) 214-33-36 и 112.