В Краснодаре сильный дождь подтопил 12 улиц

Напомним, сегодня в Краснодаре выпадет почти 13% месячной нормы осадков. Ливень и сильный дождь в краевом центре начались уже с утра. По прогнозам синоптиков, дожди будут идти всю ночь и утром 12 мая.

Мэр Краснодара Евгений Первышов сообщил в обед, что на дороги вышла водооткачивающая техника. Она работает в тех местах, где чаще всего скапливается вода, объяснил глава города. Всего в городе в готовности 20 вакуумных машин.

Поступило уже две заявки от жителей — из поселка Индустриального и Пашковского микрорайона. Технику направили по адресам, уточнили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства.