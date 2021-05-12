В хуторе Крымского района из-за подъема воды в реке подтопило дворы

Краснодарский край

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Ночью 12 мая в Крымском районе река вышла из берегов и подтопила несколько дворов

Напомним, на Кубани с 9 мая действовало экстренное предупреждение по ливням с градом. МЧС предупреждало, что осадки могут привести к подъему уровня воды в реках.

Подъем уровня воды из-за дождей произошел в Крымском районе. Жителей хуторов Новоукраинский и Веселый оповестили по громкоговорящей связи о происходящем, также спасатели обошли дома, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 12 мая.

Глава Крымского района Сергей Лесь уточнил в своем инстаграме, что в хуторе Новоукраинском ночью случился резкий подъем реки Шибки. Были подтоплены 12 дворов на улицах Садовой, Темченко и в переулке Железнодорожном. Из зоны подтопления вывезли одного маломобильного жителя.

«Пострадавших нет. На данный момент река пошла на спад, угрозы наводнения нет», — уточнил Лесь.

По состоянию на 6:00 подъем воды не наблюдается, для наблюдения за уровнем рек выставлены дополнительные посты. В хуторе Новоукраинском задействованы 21 человек и 8 единиц техники, в том числе одно плавсредство. В хуторе Веселом — 12 человек и 6 единиц техники, среди них одно плавсредство, добавили в МЧС.  

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В пресс-службе Крымского района предупредили, что до конца суток 12 мая ожидаются подъемы уровней воды в реках, есть вероятность подтопления населенных пунктов, подмывов опор мостов и эстакад, а также опор ЛЭП.

Как писали Юга.ру, в середине апреля Сергей Лесь предупреждал местных жителей о возможном наводнении в пяти населенных пунктах. Глава района сообщил, что за состоянием водных объектов круглосуточно наблюдают диспетчеры, также работает автоматизированная система оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации «Эмерсит».

Крымский район МЧС Наводнения Погода

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