В Краснодаре на Радоницу будет холодная и дождливая погода

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 11 мая

Напомним, накануне власти Краснодара всё-таки решили открыть кладбища на Радоницу, однако посетить погосты можно только пешком. Также запрещено устраивать поминальные обеды у могил, а все посетители кладбищ должны быть в масках.

Однако, по прогнозам синоптиков, сегодня не самая подходящая погода для посещения кладбища. Утро в краевом центре 11 мая выдалось дождливым. По данным сервиса «Яндекс. Погода», сегодня выпадет 12,75% месячной нормы осадков. Столбики термометров показывают 11 °С, которые ощущаются как 3 °С. Ветер сильный — 11 м/с, с порывами до 16,3 м/c.

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Днем похолодает до 10 °С, но будет ощущаться как 4 °С. Краснодарский гидрометцентр сообщает о более высоких температурах. По прогнозам синоптиков, в городе будет 11-13 °С. Дождливая погода сохранится в течение всего дня, а в обед возможна гроза. Порывы ветра достигнут 13-18 м/с.

В целом по краю сегодня облачно с прояснениями. Метеорологи обещают кратковременный дождь, грозу. В отдельных районах будет ливень с градом и шквалистым усилением ветра до 20-22 м/с.