В Анапе нашли мертвыми двух молодых дельфинов

В Чёрном море у берегов Анапы в начале мая погибли две афалины

Двух мертвых млекопитающих обнаружили в Анапе 5 мая. Накануне их отправились обследовать сотрудники Центра спасения дельфинов «Дельфа». Первую погибшую афалину нашли в Варваровской Щели, вторую — на Большом Утрише. Ветеринар осмотрела трупы и установила, что это упитанные молодые самцы без внешних признаков болезней.

Волонтеры центра взяли пробы на микробиологические и вирусологические исследования. Также они заметили, что неподалеку занимается рыбной ловлей как минимум одно судно, и предположили, что молодые афалины могли погибнуть в результате попадания в его траловый мешок. «Возможно, дельфин стал очередной жертвой тралового лова. Явных следов повреждений видно не было, но стоит понимать, что далеко не все сети оставляют видимые следы», — говорится в посте Центра спасения дельфинов «Дельфа» «ВКонтакте».

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В центре отметили, что коммерческое рыболовство — основная причина гибели дельфинов по всему миру, в том числе в Чёрном море. О погибших китообразных сообщают в госорганы, однако это не влечет серьезных последствий, потому что невозможно найти виновных и доказать, что дельфин умер в результате прилова [неумышленная добыча, попадающая в сети в промышленном рыболовстве].

Если вы увидели мертвого дельфина или дельфина, попавшего в беду, сообщите об этом по телефону горячей линии центра «Дельфа»: 8 (938) 888-15-95.