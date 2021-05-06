В Сочи сгорел четырехэтажный недострой

Краснодарский край

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Днем 6 мая сочинские пожарные тушили 400 кв. метров горящей кровли на недостроенном здании в центре города

Возгорание, клубы дыма от которого были видны по всему Центральному микрорайону Сочи, произошло 6 мая на улице Пластунской.

По данным пресс-службы Краснодарского краевого ГУ МЧС РФ, сообщение о пожаре поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона в 12:44. Через десять минут прибывшие подразделения установили, что горит кровля 4-х этажного нежилого неэксплуатируемого здания.

В 13:16 пожар был локализован на площади в 400 кв. м, в 13:23 было ликвидировано открытое горение, а в 13:29 — все очаги возгорания. «К тушению пожара были привлечены 34 человека и 10 единиц техники», — сообщает ведомственная пресс-служба. — «Погибших и пострадавших нет».

Напомним, что утром 22 апреля в сочинском поселке Молдовка сгорел двухэтажный дом, 9 апреля один человек погиб при возгорании в жилом бараке на улице Параллельной, а 15 марта жертвами пожара в многоэтажке стали сразу двое сочинцев — отец и сын.

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