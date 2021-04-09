Рано утром в центре Сочи произошел крупный пожар

Краснодарский край

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Утром 9 апреля в Центральном районе Сочи произошел крупный пожар в жилом массиве

О пожаре в бараке на улице Параллельной в Центральном районе Сочи сообщили паблику «ЧП Сочи» очевидцы. Они прислали фото и видео происшествия.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 5:21. Через минуту на вызов направили подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели прибыли на место происшествия в 5:28 и установили, что загорелась кровля частного двухэтажного жилого дома.

Огонь распространился на площади 350 кв. метров и перекинулся на стоящие рядом хозяйственные постройки. Пожар удалось локализовать в 5:38, а в 5:50 спасатели ликвидировали открытое горение. Полностью потушили пожар спустя восемь минут.

В тушении пожара участвовали 28 человек и 9 спецмашин. Причина возгорания устанавливается. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Обновлено: При пожаре погиб один человек, сообщили в 9:46 в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Следователи проводят проверку и устанавливают личность погибшего.

Напомним, в ночь на 5 апреля на Курортном проспекте в Сочи загорелась квартира. Погибли два человека. 15 марта на курорте погибли в пожаре отец с ребенком. А 12 марта в Адлерском районе загорелся частный дом, спасатели эвакуировали 20 человек.

Безопасность Жилье МЧС Пожароопасность Пожары Сочи

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Рано утром в центре Сочи произошел крупный пожар

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