Рано утром в центре Сочи произошел крупный пожар

О пожаре в бараке на улице Параллельной в Центральном районе Сочи сообщили паблику «ЧП Сочи» очевидцы. Они прислали фото и видео происшествия.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 5:21. Через минуту на вызов направили подразделения Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Спасатели прибыли на место происшествия в 5:28 и установили, что загорелась кровля частного двухэтажного жилого дома.

Огонь распространился на площади 350 кв. метров и перекинулся на стоящие рядом хозяйственные постройки. Пожар удалось локализовать в 5:38, а в 5:50 спасатели ликвидировали открытое горение. Полностью потушили пожар спустя восемь минут.

В тушении пожара участвовали 28 человек и 9 спецмашин. Причина возгорания устанавливается. Информация о пострадавших уточняется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Обновлено: При пожаре погиб один человек, сообщили в 9:46 в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. Следователи проводят проверку и устанавливают личность погибшего.