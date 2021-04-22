В Сочи горел двухэтажный дом

Краснодарский край

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Утром 22 апреля в Сочи сгорел жилой дом

Информация о пожаре в поселке Молдовка на улице Костромской поступила диспетчеру в 9:11. Спасатели прибыли на место происшествия в 9:18 и установили, что горит двухэтажный жилой дом.

Огонь распространился на площади в 100 кв. метров. В 9:33 пожарные локализовали возгорание, а в 9:58 — полностью потушили.

В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей и четыре спецмашины, работали три звена газодымозащитников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Напомним, рано утром 9 апреля в Центральном районе Сочи произошел крупный пожар в жилом массиве, погиб один человек. Еще один пожар в этом месяце случился в городе в ночь на 5 апреля. Тогда на Курортном проспекте загорелась квартира, погибли два человека.

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