В Сочи горел двухэтажный дом

Информация о пожаре в поселке Молдовка на улице Костромской поступила диспетчеру в 9:11. Спасатели прибыли на место происшествия в 9:18 и установили, что горит двухэтажный жилой дом.

Огонь распространился на площади в 100 кв. метров. В 9:33 пожарные локализовали возгорание, а в 9:58 — полностью потушили.

В ликвидации пожара участвовали 12 спасателей и четыре спецмашины, работали три звена газодымозащитников, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.