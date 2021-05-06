Склад площадью 180 кв. метров горел утром в Краснодаре

Рано утром 6 мая пожарные и спасатели успешно ликвидировали возгорание в промзоне краснодарского поселка Пашковский

Как сообщает пресс-служба Краснодарского краевого ГУ МЧС РФ, сообщение о пожаре в переулке Новом поселка Пашковский поступило в 06:01. Горел один из складов в промзоне.

Сотрудники первого прибывшего к месту ЧП подразделения оценили площадь возгорания в 180 кв. м. В 06:30 горение удалось локализовать, а в 07:04 — полностью ликвидировать.

Всего в тушении были задействованы 34 человека и 11 единиц техники, включая 24 человека и 8 единиц техники из штата МЧС России. «Погибших и пострадавших нет. В настоящий момент устанавливается причина пожара»,— заключается в сообщении ведомства.

Как ранее писали Юга.ру, 26 апреля в Краснодаре произошел крупный пожар в частном доме на ул. Буденного. А 28 апреля резонансных возгораний в краевой столице случилось сразу два: днем прямо перед мэрией сгорел внедорожник, а вечером пламя охватило квартиру на верхнем этаже многоквартирного дома ну углу улиц Московской и Спортивной.