В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Московской
В Краснодаре вечером 28 апреля загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Московской
Вечером 28 апреля очевидец сообщил порталу Юга.ру о пожаре на улице Московской, 2/1, возле пересечения с улицей Спортивной. Там загорелась квартира на девятом этаже жилого дома. По словам источника, в дом проведен газ, но после пожара взрыва не последовало.
«Житель [квартиры], говорят, подгорел, но живой, его вытащили. Соседи часто наблюдали его в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал очевидец.
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В пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в 21:34 диспетчеру поступило сообщение о возгорании на улице Московской. Спасатели прибыли на место через 5 минут и обнаружили пожар на площади 25 кв. метров.
В тушении участвовали 20 единиц техники и 60 человек. Им удалось полностью ликвидировать возгорание в 22:10. По предварительной информации, в ЧП есть пострадавшие, их осматривают медики.
Напомним, 1 марта в Краснодаре горела квартира в ЖК «Адмирал», а спустя полмесяца в Юбилейном микрорайоне также воспламенилась квартира в многоэтажке.