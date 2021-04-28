В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Московской

В Краснодаре вечером 28 апреля загорелась квартира в многоэтажном доме на улице Московской

Вечером 28 апреля очевидец сообщил порталу Юга.ру о пожаре на улице Московской, 2/1, возле пересечения с улицей Спортивной. Там загорелась квартира на девятом этаже жилого дома. По словам источника, в дом проведен газ, но после пожара взрыва не последовало.

«Житель [квартиры], говорят, подгорел, но живой, его вытащили. Соседи часто наблюдали его в состоянии алкогольного опьянения», — рассказал очевидец.