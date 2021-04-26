В центре Краснодара загорелся двухэтажный дом

Краснодарский край

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В Краснодаре вечером 26 апреля произошел пожар в жилом доме на улице Будённого

Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 18:50. Загорелась кровля двухэтажного двухподьездного дома на улице Будённого, между Садовой и Кутузова. К моменту прибытия первых расчетов огнем охватило 60 кв. метров.

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Спасатели провели эвакуацию жильцов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 19:37 пожарные ликвидировали открытое горение, к этому времени площадь пожара достигла 100 кв. метров.

Обновлено: В 20:26 пожар был полностью потушен. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее Юга.ру писали, что в начале апреля в Краснодаре произошел пожар в гипермаркете матрасов на улице Российской.

Краснодар МЧС Пожары

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