В центре Краснодара загорелся двухэтажный дом
В Краснодаре вечером 26 апреля произошел пожар в жилом доме на улице Будённого
Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 18:50. Загорелась кровля двухэтажного двухподьездного дома на улице Будённого, между Садовой и Кутузова. К моменту прибытия первых расчетов огнем охватило 60 кв. метров.
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В 19:37 пожарные ликвидировали открытое горение, к этому времени площадь пожара достигла 100 кв. метров.
Обновлено: В 20:26 пожар был полностью потушен. В результате ЧП никто не пострадал.
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