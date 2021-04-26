В центре Краснодара загорелся двухэтажный дом

В Краснодаре вечером 26 апреля произошел пожар в жилом доме на улице Будённого

Сообщение о возгорании поступило дежурному МЧС в 18:50. Загорелась кровля двухэтажного двухподьездного дома на улице Будённого, между Садовой и Кутузова. К моменту прибытия первых расчетов огнем охватило 60 кв. метров.

Спасатели провели эвакуацию жильцов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. В 19:37 пожарные ликвидировали открытое горение, к этому времени площадь пожара достигла 100 кв. метров.