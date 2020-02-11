Стринги, портупея, декольте. Художник изобразил краснодарские здания в образе женщин

Краснодарский художник нарисовал серию скетчей, на которых изобразил запоминающиеся здания Краснодара в образе женщин

Пока Алексей Рыженко опубликовал в своем инстаграме три рисунка из этой серии. Порталу Юга.ру он рассказал, что планирует и другие подобные работы.

9 февраля художник выложил рисунок с девушкой в блузке, трусиках танга и гольфах и отметил, что таким видит краснодарское здание на пересечении улиц Красной и Пашковской.