Стринги, портупея, декольте. Художник изобразил краснодарские здания в образе женщин
Краснодарский художник нарисовал серию скетчей, на которых изобразил запоминающиеся здания Краснодара в образе женщин
Пока Алексей Рыженко опубликовал в своем инстаграме три рисунка из этой серии. Порталу Юга.ру он рассказал, что планирует и другие подобные работы.
9 февраля художник выложил рисунок с девушкой в блузке, трусиках танга и гольфах и отметил, что таким видит краснодарское здание на пересечении улиц Красной и Пашковской.
На следующий день художник опубликовал новый пост — на этот раз девушка в портупее и чулках олицетворяла цветное здание Galich hall на улице Красных Партизан, напротив дендрария.
Третий скетч посвящен универмагу «Краснодар» на Красной, 157. Его Рыженко изобразил в виде пышной женщины в длинном платье с декольте и принтом, повторяющем фасад здания.
«Тут я не нашел никакого 17+. Как, по моему мнению, мог бы выглядеть универмаг Краснодар, будь он девушкой», — прокомментировал автор.
Журналисту портала Юга.ру художник рассказал, что образы этих домов появились у него мгновенно, именно поэтому с них он и начал серию.
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