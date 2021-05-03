Вечером 2 мая в Краснодаре потерялась школьница, но быстро нашлась

Краснодарский край

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Объявление о пропаже 10-летней девочки в районе Восточно-Кругликовской улицы в Краснодаре появилось на сайте добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» 2 мая в 21:32.

Сообщалось также, что школьница «пропала во время прогулки».

К счастью, поиски увенчались успехом в тот же вечер: уже в 22:47 объявление дополнилось пометкой «Найдена. Жива». Таким образом, вся поисковая операция заняла 75 минут — такую оперативность следует считать удачным стечением обстоятельств для девочки и ее близких, поскольку бывает, что успешного окончания поисков приходится ждать сутки, два календарных дня, а то и полтора года.

Александр Бездудный, региональный координатор поискового отряда «ЛизаАлерт» по Краснодарскому краю, сказал Юга.ру, что не вправе разглашать какие-либо детали поисков. Но отметил, что при подозрении на то, что ваш близкий пропал, «необходимо сразу же обращаться в полицию и в добровольческие формирования. Нельзя терять ни секунды. Медлить — значит хоронить».

Напомним, у поискового отряда «Лиза Алерт» действует горячая линия по телефону: 8-800-700-54-52.

Дети Пропавшие без вести

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