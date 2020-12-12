В Адыгее у пруда нашли пропавшего трехлетнего мальчика

В Адыгее ночью 12 декабря нашли трехлетнего Матвея Завадского, который накануне вечером потерялся в пригороде Майкопа

Напомним, ребенок живет с родителями в Майкопе. 11 декабря около 20:00 он потерялся в пригороде во время прогулки с дедушкой в садовом товариществе «Проектировщик».

К поиску подключились правоохранители, МЧС, волонтеры, члены поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». В штаб поиска прибыл глава Адыгеи Мурат Кумпилов. В 3 часа ночи мальчика удалось найти в окрестностях хутора Гавердовский.

«Матвей нашелся! Найден в поле, у пруда. Живой! Это — самое главное. Сейчас его осматривают медики, его жизни ничего не угрожает», — рассказал в своем инстаграме глава Адыгеи.