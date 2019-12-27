Пропавший в Краснодаре парень нашелся полтора года спустя

Краснодарский край

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Домой в Краснодар вернулся 19-летний парень, который пропал полтора года назад

Молодой человек пропал в начале июля 2018 года. Вышел из дома на улице Рахманинова и не вернулся. Семья парня сообщила об этом в полицию, подключила добровольцев и искала сама «всевозможными способами». Сначала выяснилось, что юношу после пропажи видели в Горячем Ключе, однако позже оказалось, что это не он.

После этого след о парне потерялся на полтора года, отметили в группе добровольцев «Лиза Алерт» «ВКонтакте».

25 декабря родные юноши сообщили о том, что он дома и с ним все хорошо. Как оказалось, он попал в тяжелую ситуацию за пределами края и не мог вернуться к семье. Как только такая возможность появилась, Иван тут же направился домой.

«Огромное спасибо сотрудникам полиции Геленджика за то, что выслушали обратившегося за помощью парня, накормили, напоили чаем и передали родным», — сообщили добровольцы.

Ранее Юга.ру рассказывали о том, что в Крыму без вести пропал 17-летний парень.

Краснодар Пропавшие без вести

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