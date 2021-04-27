В Азовском море нашли пресную воду
26 апреля стало известно, что по результатам первых исследований в Азовском море есть пресная вода
Глава Крыма Сергей Аксенов 26 апреля рассказал ТАСС, что исследования в Азовском море показали наличие пресной воды. Перспективы ее разработки специалисты определят в июне.
Аксенов сообщил, что в июне будет полное понимание перспектив разработки в Азовском море. Первые исследования показывали, что в море есть палеорусла реки Дон. Но пока никто не знает качество этой воды.
«Объемы приличные. Но главный вопрос все-таки качество. Насколько она употребима для приготовления пищи и подачи в систему водоснабжения. Надо пройти исследования», — сказал глава республики.
Напомним, жители Крыма испытывают регулярные проблемы с подачей воды. В середине апреля на полуострове ввели пятичасовой график подачи воды из-за наплыва туристов.
В августе прошлого года воду в 39 населенных пунктах полуострова из-за засухи включали по графику. А в ноябре 2020 года в Евпатории и Симферополе в целях экономии отключили горячую воду до конца года.