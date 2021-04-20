СК с седьмого раза возбудил дело против полицейских, которые избили жителя Тимашевска за съемку задержаний

«Комитет против пыток» сообщил 19 апреля, что следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейских, которые избили жителя Тимашевска за съемку задержаний на телефон

Житель Тимашевска Андрей Лихман обратился за помощью в «Комитет против пыток» в ноябре 2019 года. Он рассказал, что в мае отдыхал со своими знакомыми на городском пляже и увидел, как полицейские грубо задерживали двух мужчин, и снял происходящее на телефон. Сотрудники МВД потребовали у Лихмана передать им телефон, чтобы удалить записи задержания. Мужчина отказался, после чего его увезли в отдел полиции.

«Когда дверь открылась и меня подвели к дверному проему, я почувствовал удар в область правого уха. Как я понял, ударили рукой. От удара в ухо я споткнулся и чуть не упал, при этом меня пронесло вперед. Туда уже прошел сотрудник полиции — водитель автомобиля, на котором меня привезли в отдел полиции. Он, стоя лицом ко мне, ударил кулаком в глаз», — рассказал Лихман. Он добавил, что после этого его избили еще несколько полицейских. Затем мужчину отправили на медосвидетельствование. Тест не подтвердил состояние алкогольного опьянения.

В июне в отношении Лихмана составили протокол по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Суд назначил ему 12 суток ареста. Перед отправкой в суд потерпевшего доставили в больницу, где у него зафиксировали ушибы. Спустя месяц против мужчины возбудили уголовное дело ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) и осудили его на два года лишения свободы условно.

Мужчина обратился в следком и сообщил об избиении полицейскими. Впоследствии следователи шесть раз отказали в возбуждении уголовного дела. К делу подключились юристы «Комитета против пыток», в феврале и марте 2021 года они направили руководству СУ СК РФ по Краснодарскому краю жалобы на волокиту.

12 апреля в следственном отделе следкма Кубани возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия) в отношении неустановленных сотрудников полиции ОМВД России по Тимашевскому району. Правозащитники получили копию постановления 19 апреля. Юристы «Комитета против пыток» собираются представлять интересы мужчины уже в рамках возбужденного уголовного дела и добиваться от следователей проведения эффективного расследования.