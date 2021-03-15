Полицейские в штатском на глазах у ребенка избили жителей Кубани из-за замечания о неправильной парковке

«Комитет против пыток» в середине марта рассказал о случае жителей Кубани, которые пожаловались на насилие со стороны полицейских из-за замечания о машине, припаркованной на тротуаре

Что случилось? Жительница станицы Темиргоевской Курганинского района Наталья Крисько рассказала юристам правозащитной организации «Комитет против пыток», что 1 июня 2020 года вместе с сыном Игорем Скоротягой, его супругой и их четырехлетним сыном шла в гости к родителям.

По дороге мужчина вместе с ребенком ушли немного вперед. Через некоторое время Крисько обнаружила их в компании двух незнакомцев. Один из них был в белой рубашке, другой — в клетчатой.

По словам женщины, она увидела дрожавшего внука и подбежала к мужчинам с вопросом «что происходит?», объяснив, что она — мать мужчины. Однако один из незнакомцев стал толкать ее сына в сторону припаркованной машины, тогда женщина вступилась за сына, встав между ними.

«Мужчина в белой рубашке схватил меня за запястья обеих рук. Мне удалось вырваться, и я подбежала к машине. Я увидела, что сын сидит на земле возле машины. Мужчина в клетчатой рубашке в это время, схватив сына со стороны спины за футболку, тянул его вверх», — вспоминает Крисько.

Игорь Скоротяга добровольно сел в машину, а мужчина в клетчатой рубашке начал заталкивать в автомобиль Наталью. В этот момент возле водительского сиденья женщина увидела черную резиновую дубинку, похожую на полицейскую и предположила, что перед ней — сотрудники полиции.

Женщина оказывала сопротивление, поэтому мужчина в клетчатой рубашке стал толкать ее в левое плечо и бить кулаком в левую ногу. После этого он схватил ее за руки и потащил к перилам банка, возле которого всё происходило. Схватившись обеими руками за перила, он заблокировал Наталью и толкнул ее. Женщина ударилась затылком о перила, ей стало плохо.

Прохожие, которые увидели конфликт, стали звонить в полицию и попросили отпустить потерпевших. В итоге вся семья вернулась домой. Как сильно пострадали Наталья Крисько и Игорь Скоротяга? Судебно-медицинская экспертиза зафиксировала у Крисько кровоподтёки левого бедра, левого коленного сустава, левого плечевого сустава, поясничной области, задней поверхности грудной клетки справа и правого плеча, которые образовались от воздействий тупого предмета. У Скоротяги обнаружили кровоподтёк левого плеча, ссадину в области грудины, которые также образовались от воздействия тупого предмета.

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Что стало причиной конфликта? Как пояснил Скоротяга, он вместе с сыном шел по тротуару и возле здания банка им преградил проход припаркованный автомобиль. Мужчина сделал сидевшим внутри машины людям в гражданской одежде замечание, что нужно убрать автомобиль с тротуара.

После этого из автомобиля вышел мужчина и показал служебное удостоверение сотрудника полиции. По словам Игоря Скоротяги, несмотря на присутствие ребенка, полицейский схватил его за руку, отвел к автомобилю и ударил по внутренней поверхности колен, повалив на землю.

Как отреагировал СК? 3 июня 2020 года Крисько и ее сын обратились в СК. Спустя месяц старший следователь Лабинского межрайонного следственного отдела Михаил Гульянц вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В ходе проверки следователи опросили сотрудников полиции, которые участвовали в конфликте. Они объяснили свои действия необходимостью предотвратить совершение административного правонарушения Скоротягой. Со слов полицейских, мужчина был пьян и ругался матом, а его мать мешала им исполнять свои служебные обязанности и нецензурно бранилась.

В «Комитете против пыток» обратили внимание, что мужчину и женщину не привлекли к административной ответственности за действия, которые они якобы совершили. При этом один полицейский получил административное наказание за неправильную парковку, а второй — дисциплинарное взыскание.

Несмотря на это, следователи четыре раза отказывали в возбуждении уголовного одела в отношении правоохранителей за превышение должностных полномочий.

17 февраля этого года правозащитники на личном приеме обратились к замруководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Сергею Солнцеву. Они попросили проверить законность вынесенного решения и дать указания о возбуждении уголовного дела.

«Несмотря на показания очевидцев, данные записей камеры наружного наблюдения, заключения медицинских специалистов, а также дисциплинарное взыскание в отношении одного из сотрудников полиции, следователи отказываются возбуждать уголовное дело в отношении полицейских. Также они не хотят замечать и присутствие в конфликте малолетнего ребенка, которому своими действиями полицейские нанесли психологическую травму», — резюмировала юрист организации Анна Коцарева.