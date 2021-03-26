Житель Апшеронска пожаловался на пытки в изоляторе. Следователи с восьмого раза завели уголовное дело, но передумали

26 марта «Комитет против пыток» сообщил, что следственный комитет Краснодарского края закрыл дело против полицейских, подозреваемых в избиении подсудимого

Житель Апшеронска Вячеслав Петросян 3 марта прошлого года обратился за юридической помощью в «Комитет по делам пыток». Мужчина являлся подсудимым по уголовному делу, которое рассматривали в Апшеронском районном суде.

В знак протеста против решения судьи провести заседание в закрытом режиме Петросян поцарапал себе руки и шею маникюрными щипчиками. После этого мужчина попал в изолятор временного содержания (ИВС). Там его повалили на землю и били электрошокером сотрудники конвоя.

«С меня сняли наручники и застегнули на руках сзади, ноги зафиксировали между собой скотчем. После этого меня стали душить и ударили ногой в глаз. Наносили удары в правый бок. Кто-то крикнул: «хватит», на что другой ответил — «у него много здоровья», — вспоминает Петросян.

После этого подсудимого перевезли в ИВС Краснодара. Там его приняли только после оказания помощи в различных медучреждениях города. По медицинской документации, 12 февраля у мужчины диагностировали ушибы мягких тканей головы, гематому и контузию легкой степени.

Общественная наблюдательная комиссия по Краснодарскому краю 18 февраля также зафиксировала ушибы у Петросяна. О преступлении сообщили в следственный комитет.

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Семь раз следователи отказывались начинать уголовный процесс. Только 2 ноября старший следователь Белореченского межрайонного следственного отдела Олег Муртазов возбудил дело в отношении неустановленных сотрудников полиции ОМВД России по Ашперонскому району по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия).

Однако 26 февраля 2021 года следователь Дмитрий Михайлюта вынес постановление о прекращении уголовного дела. Юристы «Комитета против пыток» получили копию постановления спустя месяц. Они собираются опротестовать решение и привлечь следователя к дисциплинарной ответственности.

«Следователь Михайлюта пришел к выводу, что Петросян получил повреждения самостоятельно при падении из автозака, но этот вывод основан лишь на показаниях полицейских, которых Вячеслав обвиняет в избиении. Мы считаем прекращение уголовного дела незаконным», — заявил главный юрист «Комитета против пыток» Роман Веретенников.