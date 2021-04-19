На Кубани после отмены оправдательного приговора арестовали пенсионера по делу об убийстве восьмилетней девочки

17 апреля стало известно, что суд арестовал пенсионера, обвиняемого в убийстве восьмилетней девочки на Кубани. Ранее его оправдали присяжные, но суд отменил оправдательный приговор

В одном из поселков Ленинградского района в июне 2016 года пропала восьмилетняя девочка. Как сообщало следствие, отчим подвез ее в сторону дома, дальше она пошла сама и пропала.

Останки тела следователи нашли только в конце января 2020 года, когда в соседнем населенном пункте на нескольких зданиях появились схемы, сообщающие о местонахождении останков. Позже установили, что к убийству причастен 63-летний Николай Мишин.

Мужчина сознался в преступлении и рассказал, что девочка забегала к нему во двор и отвлекала от работы. Прогоняя ребенка, мужчина ударил его молотком по голове и убил. Чтобы скрыть тело, пенсионер вывез его в соседний поселок и закопал. Также он признался, что сам рисовал схемы.

Николая Мишина заключили под стражу и отправили в СИЗО, но там он передумал и отказался от своих показаний. Тогда он заявил, что взял на себя вину умершего в 2018 году брата, который перед смертью оставил записку со схемой, где спрятал тело.

В ноябре присяжные оправдали Мишина, так как сочли недоказанными события, которые были описаны в обвинительном заключении.

17 апреля адвокат Мишина Яна Галаган сообщила «Медиазоне», что Краснодарский краевой суд арестовал Николая Мишина по просьбе прокурора. Пенсионера обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего).

Она уточнила, что после отмены оправдательного приговора суд начал рассматривать дело с другим составом коллегии присяжных. Первое заседание состоялось 16 апреля, но на него не пришел ни один из приглашенных кандидатов. Из-за этого его отложили до 13 мая.