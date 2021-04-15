В Краснодаре заключили под стражу мошенницу, которая продавала дома пенсионеров

Краснодарский край

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14 апреля в Краснодаре под стражу заключили 49-летнюю мошенницу, которая обманом продавала жилье пенсионеров и одиноких людей

25 февраля в пресс-службе Следственного комитета Краснодарского края сообщили о начале расследования дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ о мошенничестве с квартирами пенсионеров. В Краснодаре преступная группа оформляла договоры купли-продажи недвижимости пожилых и одиноких людей без их ведома. При этом жилье продавали по заниженной стоимости, чтобы как можно скорее передать квартиры и дома третьим лицам. 

7 апреля в прокуратуре рассказали, что через суд вернули квартиру одинокой женщине, которая обратилась к ним с заявлением. Она не подписывала договор купли-продажи, никогда не видела покупателя и никаких денег за продажу дома не получала.

14 апреля в Краснодаре суд заключил под стражу 49-летнюю мошенницу. Второй фигурант дела объявлен в федеральный розыск. Следователи продолжают расследование дела и устанавливают лица всех причастных к преступлению. 

Кроме того, следствие восстанавливает права на собственность жилья пострадавших людей и принимает меры по возмещению ущерба, сообщили 14 апреля в пресс-службе СУ СК РФ по краю.

Пожилые люди нередко становятся жертвами мошенников. Ранее Юга.ру писали о деле против жительницы Армавира и двух ее дочерей, которые обманом заключали договоры купли-продажи с одинокими людьми, чаще всего через заключение брака.

Краснодар Мошенничество Пенсионеры Прокуратура Следственный комитет Суд

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