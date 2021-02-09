На Кубани женщину, которая обманывала пенсионеров и забирала квартиры после их смерти, заподозрили в новых особо тяжких преступлениях

Ранее Юга.ру писали об этом деле. 54-летняя жительница Армавира и две ее дочери 33 и 36 лет обманным путем получали чужое имущество. Для этого они с 5 октября 2013 года по 4 декабря 2019 года искали жертв из Армавира, Сочи и Краснодара, ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих алкоголем либо пожилых и внушаемых, и похищали их квартиры, дома и участки. В поиске таких людей помогала 58-летняя риелтор.

Чаще всего похищение происходило через заключение брака: злоумышленница выходила замуж за пенсионера, а ее дочери входили в доверие и убеждали новых супругов матери в том, что они — их родственники и наследницы. Также они обманом заключали договоры купли-продажи и дарения. После того, как участницы организованной группы получали недвижимость, потерпевшие поступали в предсмертном состоянии в больницы и, не приходя в сознание, умирали. Так, в 12 случаях преступлений умерли 11 жертв. Общая сумма ущерба составила более 21,7 млн рублей.

На четырех женщин завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное организованной преступной группой, в особо крупном размере, повлекшее лишение прав граждан на жилое помещение) и по п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Совершение сделок с имуществом, приобретенным лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владения, в крупном размере). Также ранее СК писал, что на них завели дело и по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Покушение на преступление, которое не было доведено до конца).