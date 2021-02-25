В Краснодаре мошенники забрали квартиры у десятка пенсионеров

Краснодарский край

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25 февраля следственный комитет Краснодарского края заявил о начале расследования дела о мошенничестве с квартирами пенсионеров

О группе мошенников в Краснодаре рассказали утром 25 февраля на «Первом канале». По данным журналистов, примерно десятерых пенсионеров лишили жилья без их ведома. Так, потеряли право собственности краснодарки Светлана Семина, Мария Надьярная и Евгения Зенкова. При этом почти все договоры о купле-продаже оформляли от их лица примерно в одно и то же время — весной 2020 года. Во всех случаях покупателем недвижимости был некий Геннадий Георгиевич 1952 года рождения.

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В этот же день в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что ранее в производстве полиции находилось дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). После репортажа прокуратура изъяла дело и передала его в первый отдел по расследованию особо важных дел СК.

Следствие считает, что преступная группа оформляла договоры купли-продажи недвижимости пожилых и одиноких людей без их ведома. При этом жилье продавали по заниженной стоимости, чтобы как можно скорее передать квартиры и дома третьим лицам. В результате пожилые люди утратили право владеть и распоряжаться принадлежащим им жильем.

Сейчас на недвижимость потерпевших наложили арест, чтобы ее не получилось продать. В ходе расследования планируется установить круг лиц, которые причастны к преступлениям, в том числе среди сотрудников регистрирующих органов и нотариата, добавили в пресс-службе СК.

Напомним, в феврале полиция Краснодарского края сообщила об уголовном деле против местной жительницы и двух ее дочерей. Женщина выходила замуж за пенсионеров и забирала себе квартиры после их смерти. 

Краснодар Мошенничество Недвижимость Пенсионеры Полиция Прокуратура Следственный комитет СМИ

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