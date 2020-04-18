Отопительный сезон в Краснодаре завершится 20 апреля

Напомним, отопительный сезон 2019 -2020 официально стартовал 11 октября. С этого дня отопление стали подавать в дома жителей по заявкам. 31 октября среднесуточная температура в регионе опустилась до 8 °С, после чего, со 2 ноября тепло начали подавать во все дома жителей Кубани.

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