Отопительный сезон в Краснодаре завершится 20 апреля

Краснодарский край

Распечатать

17 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о завершении отопительного сезона в городе

Напомним, отопительный сезон 2019 -2020 официально стартовал 11 октября. С этого дня отопление стали подавать в дома жителей по заявкам. 31 октября среднесуточная температура в регионе опустилась до 8 °С, после чего, со 2 ноября тепло начали подавать во все дома жителей Кубани.

17 апреля глава Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о завершении отопительного сезона. Документ опубликован на сайте администрации города.

Читайте также:

С понедельника, 20 апреля, ресурсоснабжающие организации прекратят подачу тепла в жилые дома, офисные здания и другие учреждения Краснодара.

Подачу тепла прекратят все предприятия, имеющие на балансе отопительные котельные, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.

Отметим, в прошлом году отопительный сезон в городе закончился 8 апреля.

ЖКХ Краснодар Отопительный сезон

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

Отопительный сезон в Краснодаре завершится 20 апреля
В Краснодаре во время карантина открылись три ярмарки выходного дня
На Кубани за сутки зарегистрировали 45 случаев коронавируса. Одна женщина умерла
В России за сутки выявили почти 5 тыс. случаев коронавируса
Химчистки, ремонт телефонов и ритуальные услуги. Власти решили, какие еще организации могут работать на Кубани во время карантина
Шесть муниципалитетов Кубани стали очагами распространения коронавируса. Вот они

Лента новостей

Статьи

Как не сойти с ума на карантине с детьми, с партнером, с самим собой. Советы психолога

Статьи

Чем хинкал отличается от хинкали?

Шесть способов приготовления национального блюда

Статьи

Дни и недели карантина

Как веселиться дома, когда уже все надоело

Реклама на портале