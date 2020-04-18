Отопительный сезон в Краснодаре завершится 20 апреля
17 апреля мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о завершении отопительного сезона в городе
Напомним, отопительный сезон 2019 -2020 официально стартовал 11 октября. С этого дня отопление стали подавать в дома жителей по заявкам. 31 октября среднесуточная температура в регионе опустилась до 8 °С, после чего, со 2 ноября тепло начали подавать во все дома жителей Кубани.
17 апреля глава Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о завершении отопительного сезона. Документ опубликован на сайте администрации города.
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С понедельника, 20 апреля, ресурсоснабжающие организации прекратят подачу тепла в жилые дома, офисные здания и другие учреждения Краснодара.
Подачу тепла прекратят все предприятия, имеющие на балансе отопительные котельные, пояснили в пресс-службе администрации Краснодара.
Отметим, в прошлом году отопительный сезон в городе закончился 8 апреля.