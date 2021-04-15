В Краснодаре резко потеплеет

Краснодарский край

Распечатать

Синоптики рассказали, какая погода будет 15 апреля в Краснодарском крае

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре 9 °С (на 7 °С ниже климатической нормы) и тихий восточный ветер.

Днем в краевом центре резко потеплеет и будет 16-18 °С. Краснодарский гидрометцентр обещает переменную облачность и кратковременный дождь. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

В целом по краю прогнозируют в отдельных районах туман, а днем обещают местами кратковременный дождь и грозу. Ветер 4-9 м/с, с усилением до 12-14 м/с. Воздух прогреется до 13-18 °С.

Читайте также:

На Черноморском побережье столбики термометров покажут 12-17 °С. На участке Анапа — Геленджик днем возможен дождь. Южный ветер поднимется до 6-11 м/с, порывы достигнут 12-17 м/с.

Краснодар Погода

Новости

Краснодарцев пригласили поучаствовать в велоквесте на выходных
В Краснодаре отключат отопление на следующей неделе
В Краснодаре резко потеплеет
Главу штаба Навального в Краснодаре задержали перед выездом на расследование в Геленджик и проверили на наркотики
Из-за ремонта дороги в Краснодаре автобусы пустят через новостройки Восточно-Кругликовского района
К сотрудникам студенческого журнала DOXA в Москве пришли с обысками из-за публикаций о протестах

Лента новостей

Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Вчера, 13:56
Поиск призрака на Затоне, полуфинал Кубка УЕФА в Краснодаре
Что еще нельзя пропустить на фестивале немецкой культуры
Как росли цены с 2016 по 2021 год
13 апреля, 14:48
Как росли цены с 2016 по 2021 год
Мы сравнили чеки из «Магнита»
Русская женщина и ее профессиональные защитники
9 апреля, 14:20
Русская женщина и ее профессиональные защитники
Как в России запрещают музыку

Реклама на портале