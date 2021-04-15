В Краснодаре резко потеплеет

Синоптики рассказали, какая погода будет 15 апреля в Краснодарском крае

По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре 9 °С (на 7 °С ниже климатической нормы) и тихий восточный ветер.

Днем в краевом центре резко потеплеет и будет 16-18 °С. Краснодарский гидрометцентр обещает переменную облачность и кратковременный дождь. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

В целом по краю прогнозируют в отдельных районах туман, а днем обещают местами кратковременный дождь и грозу. Ветер 4-9 м/с, с усилением до 12-14 м/с. Воздух прогреется до 13-18 °С.