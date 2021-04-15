В Краснодаре резко потеплеет
Синоптики рассказали, какая погода будет 15 апреля в Краснодарском крае
По данным сервиса «Яндекс.Погода», утром в Краснодаре 9 °С (на 7 °С ниже климатической нормы) и тихий восточный ветер.
Днем в краевом центре резко потеплеет и будет 16-18 °С. Краснодарский гидрометцентр обещает переменную облачность и кратковременный дождь. Южный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
В целом по краю прогнозируют в отдельных районах туман, а днем обещают местами кратковременный дождь и грозу. Ветер 4-9 м/с, с усилением до 12-14 м/с. Воздух прогреется до 13-18 °С.
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На Черноморском побережье столбики термометров покажут 12-17 °С. На участке Анапа — Геленджик днем возможен дождь. Южный ветер поднимется до 6-11 м/с, порывы достигнут 12-17 м/с.