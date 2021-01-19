На дороге в Краснодаре сгорела машина

Краснодарский край

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Утром 19 января в Краснодаре воспламенился автомобиль

Сообщение о пожаре на улице Старокубанской поступило спасателям в 10:15. Прибывшие на место пожарные подразделения обнаружили, что горит машина, огонь распространился на площади 7 кв. метров. В 10:23 пожар был ликвидирован.

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В тушении участвовали 7 человек и 2 единицы техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших нет.

Ранее Юга.ру писали, что 11 ноября 2020 года в краевом центре посреди дороги загорелся автомобиль, а через два дня под Краснодаром воспламенился грузовик.

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