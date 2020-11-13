Под Краснодаром сгорел грузовик
Ночью 13 ноября в Адыгее на дороге под Краснодаром загорелась машина
Происшествие случилось на дороге Яблоновский — Шапсугская. К месту направили пять человек и одну единицу техники дежурного подразделения пожарно-спасательной части № 13.
Прибывшие пожарные зафиксировали, что пламя распространилось на 20 кв. метров. Спустя 13 минут огонь потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.
Грузовик сгорел полностью, пострадавших и погибших нет. Сейчас устанавливается причина возгорания.
Напомним, утром 11 ноября в Краснодаре тоже загорелся автомобиль. Происшествие случилось посреди дороги на улице Российской.
Если вам есть что рассказать нам, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.
Читайте также
Жители Кубани с сахарным диабетом рассказали, как добиваются необходимых лекарств