Под Краснодаром сгорел грузовик

Ночью 13 ноября в Адыгее на дороге под Краснодаром загорелась машина

Происшествие случилось на дороге Яблоновский — Шапсугская. К месту направили пять человек и одну единицу техники дежурного подразделения пожарно-спасательной части № 13.

Прибывшие пожарные зафиксировали, что пламя распространилось на 20 кв. метров. Спустя 13 минут огонь потушили, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Адыгее.

Грузовик сгорел полностью, пострадавших и погибших нет. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Напомним, утром 11 ноября в Краснодаре тоже загорелся автомобиль. Происшествие случилось посреди дороги на улице Российской.