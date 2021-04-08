В Краснодаре немного похолодает, а на Черноморском побережье будет 21 °С

Напомним, накануне в Краснодаре было до 23 °С. Сервис «Яндекс.Погода» пообещал, что сегодня, 8 апреля, в краевом центре похолодает до 13 °С.

В 7:30 утра столбики термометров показали 9 °С (ощущается как 6 °С). Вечером сервис пообещал пасмурную погоду и 8-12 °С. Ночью в Краснодаре пойдет дождь и похолодает до 5-7 °С.

Прогноз краснодарского гидрометцентра немного другой — по данным синоптиков, воздух в городе днем прогреется до 15-17 С°. Будет переменная облачность и без существенных осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.