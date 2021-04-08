В Краснодаре немного похолодает, а на Черноморском побережье будет 21 °С
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 8 апреля
Напомним, накануне в Краснодаре было до 23 °С. Сервис «Яндекс.Погода» пообещал, что сегодня, 8 апреля, в краевом центре похолодает до 13 °С.
В 7:30 утра столбики термометров показали 9 °С (ощущается как 6 °С). Вечером сервис пообещал пасмурную погоду и 8-12 °С. Ночью в Краснодаре пойдет дождь и похолодает до 5-7 °С.
Прогноз краснодарского гидрометцентра немного другой — по данным синоптиков, воздух в городе днем прогреется до 15-17 С°. Будет переменная облачность и без существенных осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
В целом по краю в четверг 8 апреля без осадков, лишь в отдельных районах пройдет кратковременный дождь и возможна гроза. Температура воздуха днем 10-15 °С, в южной половине региона потеплеет до 16-19 °С. Ветер 4-9 м/с, с усилением до 12-14 м/с.
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На Черноморском побережье переменная облачность. Вечером пройдет местами слабый дождь, есть вероятность грозы. Температура воздуха днем 16-21 °С, на участке Анапа — Геленджик немного прохладнее — 11-16 °С. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, с усилением до 15 м/с. А вот на участке Анапа — Геленджик утром и днем порывы ветра достигнут 15-20 м/с.