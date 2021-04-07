В Новороссийске на три дня ограничили подачу холодной воды

В Новороссийске с 7 апреля три дня холодную воду будут подавать по графику из-за ремонта на Троицком водопроводе

На Троицком групповом водопроводе (ТГВ) проведут аварийно-восстановительные работы магистрального водовода № 2. Из-за этого жителям Новороссийска 8 апреля с 10:00 до 14:00 полностью отключат воду, а с 14:00 до 20:00 снизят подачу на 50%.

Выход на плановый режим подачи воды ожидается в течение шести часов после окончания работ. Жителям города будут подвозить воду автоцистернами по заявкам, сообщили накануне в инстаграме МУП «Водоканал Новороссийска» .

В Новороссийске нередко наблюдаются проблемы с водоснабжением: из-за аварий на Троицком водопроводе в городе отключали воду на несколько дней.

Например, в 2019 году из-за повреждения труб на ТГВ отключения произошли в августе и декабре, затем еще одна авария случилась в марте 2020 года. В октябре из-за ремонта на водопроводе несколько дней воду в Новороссийске давали по три часа в сутки. Такая же ситуация произошла и в декабре. В конце марта 2021-го завершился второй этап реконструкции ТГВ, а через несколько дней жителям Новороссийска снова отключили воду из-за аварии.