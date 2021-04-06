В Новороссийске прокуратура не разрешила «Водоканалу» купить Toyota Camry

Краснодарский край

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Прокуратура Краснодарского края 6 апреля сообщила, что добилась отмены незаконной покупки автомобиля Toyota Camry для новороссийского «Водоканала»

Установлено, что МУП «Водоканал» планировало провести электронный аукцион на покупку автомобиля дороже 2,5 млн рублей. Этой цене соответствовала конкретная модель Toyota Camry с панорамным остеклением, кожаными сидениями, оборудованная не менее чем шестью динамиками, бортовым компьютером и сидениями с электрорегулировкой поясничной опоры.

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Кроме того, заказчик с нарушениями указал начальную максимальную цену договора, завысив ее. В прокуратуре сочли, что эта закупка «не соответствует целям основной деятельности заказчика», потому что в течение последних трех лет предприятие работает в убыток.

Покупку отменили из-за нарушений законодательства в контрактной системе. Руководителю «Водоканала» вынесли предостережение, сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В 2020 году подобную госзакупку пытался осуществить Апшеронский «Водоканал». Тогда в организации объяснили, что собиралась приобрести экскаватор, но по ошибке заполнили анкету на Cadillac XT5. 

Закупки Коррупция Новороссийск Прокуратура

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