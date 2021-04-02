Против зампрокурора Успенского района возбудили уголовное дело за взятку

Краснодарский край

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2 апреля СК Краснодарского края сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении прокурора

Районный отдел полиции проводил проверку информации о том, что МУП «Успенский водоканал» незаконно использует водозаборную скважину. Заместитель прокурора Успенского района узнал о проверке и вызвал директора предприятия к себе кабинет. Он предложил помочь организации избежать возбуждения уголовного дела в случае передачи ему 200 тыс. рублей.

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Директор, опасаясь неблагоприятных для себя последствий, согласился, но сообщил об этом в органы. 17 марта 2021 года мужчина передал деньги прокурору, после чего последнего задержали сотрудники УФСБ по краю.

Сотрудника уволили за нарушение присяги и совершение поступка, прочащего честь ведомства, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Также 2 апреля на него завели дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (Получение должностным лицом взятки, совершенное в крупном размере). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, добавили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю 2 апреля.

Как писали Юга.ру, Кубань стала лидером РФ по числу полученных взяток в 2021 году.

Взятка Коррупция Прокуратура Следственный комитет

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