На Кубани будут судить мужчину, который убил котенка с голубем и повесил их на крест

12 июня 2020 года 42-летний житель Ставропольского края приехал в одно из поселений Мостовского района к своей жене. Супруги находились в бракоразводном процессе, и мужчина решил запугать местную жительницу и ее родителей.

Приезжий жестоко убил котенка и голубя и поместил их на ранее подготовленный деревянный крест. Деревяшку он прикрепил к калитке вместе с запиской и пригрозил в ней убить семью и уничтожить их имущество. Через три дня он вернулся и попытался поджечь дом родителей супруги с помощью бутылки и зажигательной смеси.