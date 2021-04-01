На Кубани будут судить мужчину, который убил котенка с голубем и повесил их на крест

Краснодарский край

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1 апреля прокуратура Краснодарского края сообщила о деле против мужчины, который жестоко обращался с животными

12 июня 2020 года 42-летний житель Ставропольского края приехал в одно из поселений Мостовского района к своей жене. Супруги находились в бракоразводном процессе, и мужчина решил запугать местную жительницу и ее родителей.

Приезжий жестоко убил котенка и голубя и поместил их на ранее подготовленный деревянный крест. Деревяшку он прикрепил к калитке вместе с запиской и пригрозил в ней убить семью и уничтожить их имущество. Через три дня он вернулся и попытался поджечь дом родителей супруги с помощью бутылки и зажигательной смеси.

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На мужчину завели уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 245 УК РФ (Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, в отношении нескольких животных), ч. 1 ст. 119 УК РФ (Угроза убийством), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (Покушение на уничтожение чужого имущества).

Прокуроры направили дело в Мостовской районный суд. За самое тяжкое из преступлений — жестокое обращение с животным — ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе ведомства 1 апреля.

Животные Мостовский район Насилие Прокуратура

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