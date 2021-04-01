На Кубани раскрыли коррупционную схему в порту Кавказ

31 марта стало известно, что в порту Кавказ Темрюкского района раскрыли коррупционную схему с участием сотрудника Роспотребнадзора

Следствие установило, что в феврале 2021 года сотрудник компании, которая занимается комплексным обслуживанием флота, предоставил в санитарно-карантинный пункт порта Кавказ документы для получения свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля. Он передал деньги специалисту Роспотребнадзора, чтобы тот не проводил осмотр удна и составил подложный документ и акт санконтроля.

Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В домах подозреваемых и на их рабочих местах провели обыски.