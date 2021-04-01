На Кубани раскрыли коррупционную схему в порту Кавказ

Краснодарский край

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31 марта стало известно, что в порту Кавказ Темрюкского района раскрыли коррупционную схему с участием сотрудника Роспотребнадзора

Следствие установило, что в феврале 2021 года сотрудник компании, которая занимается комплексным обслуживанием флота, предоставил в санитарно-карантинный пункт порта Кавказ документы для получения свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля. Он передал деньги специалисту Роспотребнадзора, чтобы тот не проводил осмотр удна и составил подложный документ и акт санконтроля.

Злоумышленников задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В домах подозреваемых и на их рабочих местах провели обыски.

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В отношении подозреваемых возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 292 УК РФ (Получение взятки) и ч. 3 ст. 291 УК РФ (Дача взятки). Об этом 31 марта сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следкома РФ.

Ранее Юга.у писали, что 25 марта в Краснодаре силовики провели обыски в краевом управлении Роспотребнадзора и нашли у начальницы одного из отделов 11 млн рублей. Позже в СК заявили, что сотрудники ведомства получали взятки систематически.

Взятка Коррупция Порты Темрюкский район ФСБ

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На Кубани раскрыли коррупционную схему в порту Кавказ
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