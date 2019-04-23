На Кубани работника администрации портов осудили за взятку, о которой его попросила жена

На преступление мужчину толкнула его супруга. Как писали Юга.ру, в феврале 2018 года она попросила его за деньги ускоренно подтвердить ежегодную регистрацию пяти маломерных судов ее знакомого. За это женщина получила 58 тыс. рублей, из которых 20 тыяч отдала мужу, который являлся начальником отдела госрегистрации судов администрации морпортов.

Нарушение выявили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 290 и ч. 3 ст. 290 УК РФ (Получение взятки), а в отношении его супруги — по ч. 1 ст. 291.1 и ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве).

Суд приговорил начальника отдела к трем годам и трем месяцам лишения свободы и лишил его права занимать должность в органах власти сроком на четыре года, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СКР.