На Кубани полицейский за рулем Mercedes врезался в отбойник
В районе Горячего Ключа в ДТП с иномаркой пострадали два человека
По предварительным данным, 28 марта водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в металлический отбойник в районе трассы «Дон» около Горячего Ключа.
В результате аварии пострадали водитель и пассажир, их доставили в ЦРБ Горячего Ключа с разными травмами. Погибших нет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По факту ДТП УМВД Краснодара назначило служебную проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как писали Юга.ру, вечером 7 марта пьяный 25-летний полицейский за рулем автомобиля Opel превысил скорость и выехал на перекресток с улицей Гоголя в Тихорецке. Там он врезался в машину Lada Samara. Погибли 44-летний водитель и 46-летний пассажир отечественной легковушки, еще двое пострадали. Молодого человека заключили под стражу.