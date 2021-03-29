На Кубани полицейский за рулем Mercedes врезался в отбойник

В районе Горячего Ключа в ДТП с иномаркой пострадали два человека

По предварительным данным, 28 марта водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и врезался в металлический отбойник в районе трассы «Дон» около Горячего Ключа.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир, их доставили в ЦРБ Горячего Ключа с разными травмами. Погибших нет, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. По факту ДТП УМВД Краснодара назначило служебную проверку, устанавливаются все обстоятельства случившегося.