В Тихорецке заключили под стражу полицейского, который пьяным устроил ДТП с двумя погибшими

Суд 9 марта заключил под стражу полицейского, который стал виновником смертельного ДТП в Тихорецке

Напомним, вечером 7 марта пьяный 25-летний сотрудник линейного отдела полиции ОМВД России на станции Кавказская за рулем автомобиля Opel превысил скорость и выехал на перекресток с улицей Гоголя в Тихорецке. Там он врезался в машину Lada Samara. Погибли 44-летний водитель и 46-летний пассажир отечественной легковушки. Кроме того, с различными травмами госпитализировали 34-летнюю женщину и 5-летнего мальчика.

Против молодого человека возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Следователь 9 марта в Тихорецком городским суде ходатайствовал о заключении виновника аварии под стражу. С учетом тяжести и резонанса преступления, суд решил заключить экс-полицейского под стражу на 2 месяца до 8 мая, уточнили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.