В Краснодаре осудили жителя Новороссийска, который после побега изнасиловал и убил женщину

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Краснодарский край

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В Краснодаре 29 марта вынесли приговор 57-летнему Юрию Спарихину, который провел в колонии 42 года, а после освобождения изнасиловал и убил женщину

Когда сбежал Спарихин? 57-летний Юрий Спарихин освободился из колонии 19 июня 2020 года — с 2000-го он отбывал наказание за убийство двух малолетних девочек. Летом против него завели новое уголовное дело за похищение человека с применением насилия и оружия, угон автомобиля с применением насилия, изнасилование с угрозой убийством и насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством. Мужчина совершил побег 17 августа, и его объявили в розыск.

Что он успел сделать за время побега? Спарихин убил 40-летнюю жительницу Краснодара и похитил ее машину. Вечером 20 августа мужчина не остановился по требованию сотрудника ДПС. Началась погоня, в ходе которой злоумышленник съехал в кювет. Его задержали в Апшеронском районе.

Что решил суд? Спарихина признали виновным по:

  • п. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ (Два похищения человека, совершенные с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия);
  • п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ (Два преступления, связанных с насильственными действиями сексуального характера с угрозой применения насилия, соединенные с угрозой убийством);
  • п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ (Два изнасилования с угрозой применения насилия, соединенное с угрозой убийством);
  • ч. 4 ст. 166 УК РФ (Два угона, совершенных с угрозой применения насилия, опасного для жизни);
  • п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, совершенное с целью скрыть другое преступление);
  • п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража в крупном размере).

Суд по совокупности преступлений назначил Спарихину наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Также суд вынес частное определение в адрес руководства следственного комитета и прокурора Краснодарского края за непринятие мер по своевременному возбуждению уголовного дела в отношении подсудимого, что поспособствовало совершению им убийства, уточнили 29 марта в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Изнасилование Краснодар Новороссийск Суд Убийство Угоны

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