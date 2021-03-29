В Краснодаре осудили жителя Новороссийска, который после побега изнасиловал и убил женщину

В Краснодаре 29 марта вынесли приговор 57-летнему Юрию Спарихину, который провел в колонии 42 года, а после освобождения изнасиловал и убил женщину

Когда сбежал Спарихин? 57-летний Юрий Спарихин освободился из колонии 19 июня 2020 года — с 2000-го он отбывал наказание за убийство двух малолетних девочек. Летом против него завели новое уголовное дело за похищение человека с применением насилия и оружия, угон автомобиля с применением насилия, изнасилование с угрозой убийством и насильственные действия сексуального характера с угрозой убийством. Мужчина совершил побег 17 августа, и его объявили в розыск.

Что он успел сделать за время побега? Спарихин убил 40-летнюю жительницу Краснодара и похитил ее машину. Вечером 20 августа мужчина не остановился по требованию сотрудника ДПС. Началась погоня, в ходе которой злоумышленник съехал в кювет. Его задержали в Апшеронском районе.