Повар краснодарского ресторана украл из кассы дневную выручку в полмиллиона рублей

Краснодарский край

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В полиции Краснодара 29 марта рассказали о краже выручки в одном из краснодарских заведений общепита

В дежурную часть МВД обратился директор одного из ресторанов Прикубанского округа Краснодара. Он сказал, что из кассы заведения исчезла дневная выручка в размере полумиллиона рублей.

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Прибывшие на место полицейские не нашли следов взлома входной двери. Сотрудники МВД опросили сотрудников, возможных очевидцев и изучили записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что су-шеф [помощник шеф-повара] заведения, 28-летний приезжий из Ставропольского края, сообщил начальству о резком ухудшении самочувствия и перестал выходить на работу.

Работника задержали на одной из улиц Краснодара. Его доставили в отдел полиции. Оказалось, что перед закрытием ресторана он спрятался в подсобке и там дожидался ухода коллег. Затем он отключил камеры наблюдения и достал деньги.

На повара завели уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Часть похищенных средств изъяли и вернули потерпевшему. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщили 29 марта в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Это не первый подобный случай на Кубани с начала 2021 года. В феврале краевая полиция сообщила, что сотрудник сетевого магазина украл из кассы почти полмиллиона рублей.

Деньги Кражи Краснодар Общепит Рестораны

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