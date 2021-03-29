В Краснодаре будут судить Кобу Краснодарского, который стал вором в законе на съезде преступников в Греции

Прокуратура и следком 29 марта рассказали о ходе расследования уголовного дела в отношении вора в законе Кобы Краснодарского

По данным прокуратуры Кубани, житель Краснодара по прозвищу Коба Краснодарский совершил первое преступление 23 июля 1992 года. С тех пор он начал активно поддерживать связь с представителями криминала, чтить традиции преступной субкультуры. Также он выбрал преступную деятельность в качестве основной и стал стремиться занять в ней высшее положение. За этот период на него завели не одно уголовное дело за хищения.

В апреле 2020 года стало известно, что Кобу задержали . Его обвинили по ст. 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Спустя год, 29 марта 2021 года, СК и прокуратура рассказали новые подробности дела.

По данным прокуратуры, в 2012 году мужчина прибыл в Грецию и принял участие в сборе высших криминальных авторитетов. «В результате проведения процедуры, основанной на криминальных традициях», его признали лицом, занимающим высшее положение в криминальной иерархии. За ним закрепили зону влияния в Краснодарском крае, Адыгее и Ростовской области.

Таким образом, Коба стал вором в законе, а другие лица, имеющие более низкий криминальный статус, стали ему подчиняться. В пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю указали, что он обладал безоговорочным авторитетом, распространял преступные традиции и обычаи и из корысти развивал свое влияние на территории трех регионов.

49-летний обвиняемый не признал вину. Между тем прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, его направили в суд. Краснодарцу грозит до 15 лет лишения свободы с возможностью получить штраф до 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Кубани.