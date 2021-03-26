В Краснодаре в лобовом ДТП столкнулись два таксиста Uber, пострадал пассажир

Краснодарский край

Распечатать

Утром 25 марта в Краснодаре врезались друг в друга две машины такси

В 11:30 водитель Renault двигался по улице Дорожной со стороны Россинского в сторону поселка Индустриального. Перед ним на нерегулируемом пешеходном переходе остановился автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель выехал на встречную полосу и врезался в другой Renault.

В паблике «Телетайп Краснодара» выложили видео с места происшествия. Судя по нему, около остановки столкнулись два такси Uber.

В результате ДТП в медучреждение доставили пассажира виновного автомобиля. Возбудили административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в ноябре 2020 года в краевом центре столкнулись два такси «Яндекс», из-за этого пострадал пассажир. А 21 марта 2021 года в Геленджике машину такси разорвало на две части.

Краснодар Такси

Новости

На майские праздники власти Кубани ждут полмиллиона туристов
ЖК «Краснодар Сити» хотят достроить в 2022 году. Ранее дела за обман дольщиков завели на депутата и вице-губернатора Кубани
В Краснодаре осудили организатора и заказчика по делу о тройном убийстве 15-летней давности в Дагомысе
В Краснодаре в лобовом ДТП столкнулись два таксиста Uber, пострадал пассажир
В Краснодаре 7 маршруток изменят схему движения из-за ремонта на улице Черкасской
В Краснодаре поезд насмерть сбил велосипедиста в наушниках

Лента новостей

Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Сегодня, 08:00
Еще 10 гор Краснодарского края для туризма и пеших походов
Пицца, пальмы и кино
24 марта, 10:10
Пицца, пальмы и кино
Тест для тех, кто скучает по «Авроре»
Orange Fitness отметил 18 лет
24 марта, 12:30 Партнерский
Orange Fitness отметил 18 лет
За плечами — пандемия и бодипозитив

Реклама на портале