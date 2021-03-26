В Краснодаре в лобовом ДТП столкнулись два таксиста Uber, пострадал пассажир

Утром 25 марта в Краснодаре врезались друг в друга две машины такси

В 11:30 водитель Renault двигался по улице Дорожной со стороны Россинского в сторону поселка Индустриального. Перед ним на нерегулируемом пешеходном переходе остановился автомобиль. Чтобы избежать столкновения, водитель выехал на встречную полосу и врезался в другой Renault.

В паблике «Телетайп Краснодара» выложили видео с места происшествия. Судя по нему, около остановки столкнулись два такси Uber.

В результате ДТП в медучреждение доставили пассажира виновного автомобиля. Возбудили административное расследование, сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Напомним, в ноябре 2020 года в краевом центре столкнулись два такси «Яндекс», из-за этого пострадал пассажир. А 21 марта 2021 года в Геленджике машину такси разорвало на две части.