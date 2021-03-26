В Краснодаре выберут народного чтеца «Тотального диктанта»
На Кубани в соцсетях 26 марта стартует голосование за выбор народного чтеца «Тотального диктанта»
В этом году «Тотальный диктант» пройдет в офлайн-формате 10 апреля в 14:00. Участники под диктовку запишут рассказ Дмитрия Глуховского «Обещания». Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.
Для подготовки к диктанту в Краснодарском крае 25 марта запустили онлайн-курс по русскому языку. Курс будет состоять из четырех видеоуроков, на которых слушатели разберут сложные случаи орфографии и пунктуации, выполнят домашние задания, а в конце напишут проверочный диктант. Присоединиться к курсам можно в телеграм-канале или в чате WhatsApp.
Фоторепортаж Юга.ру:
Ежегодно в дикторы «Тотального диктанта» приглашают значимых общественных деятелей, писателей, актеров, спортсменов и журналистов. «Народным чтецом», за которого проголосуют больше всего интернет-пользователей, может стать любой желающий.
Голосование за выбор чтеца стартовало 26 марта в группе «ВКонтакте» «Тотальный диктант в Краснодаре и Усть-Лабинске». Оно продлится до 2 апреля. Победитель станет диктором на одной из площадок Краснодара.
Второго победителя конкурса выберет партнер проекта АН «Аякс». Также партнерами акции в этом году стали фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» и компания «Ростелеком».
Напомним, в 2019 году в акции приняли участие рекондное число кубанцев. В тот год в Краснодаре 12 площадок «Тотального диктанта» собрали более 1 тыс. человек.