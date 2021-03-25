На Кубани группа из 24 человек инсценировала ДТП для обмана страховых компаний

В Краснодарском крае будут судить группу людей, которые за 1,5 года похитили у страховых компаний более 10 млн рублей

По версии следствия, в январе 2017 года 28-летний житель Выселковского района создал организованную группу, которая похищала деньги у страховых компаний. Для этого участники инсценировали ДТП с разными автомобилями, в том числе представительского класса. Банда состояла из семи постоянных членов и действовала на территории Краснодара, Кореновска и Выселковского района. Злоумышленники разово привлекали к преступлениям других лиц, которые за деньги помогли им инсценировать 22 ДТП и оформить фиктивные документы по страховым случаям.

За каждую из инсценированных аварий группа получала от 20 тыс. рублей до более чем 900 тыс. рублей. Общая сумма хищений у семи страховых компаний превысила 10 млн рублей. Банда работала с января 2017 года по март 2018 года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. Против участников группы возбудили уголовные дела в зависимости от роли и степени участия в преступлениях. Всего их обвинили в совершении от 1 до 17 преступлений по ч. 3 ст. 30; ч. 2, 4 ст. 159.5 УК РФ (Покушение на мошенничество и мошенничество в сфере страхования, совершенные организованной группой). Заместитель прокурора Краснодарского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 24 человек, в том числе 7 организаторов. С целью возмещения ущерба, причиненного преступлениями, на имущество обвиняемых наложили арест. Часть злоумышленников заключили под стражу, некоторые находятся под подпиской о невыезде. Материалы дела направили в Ленинский районный суд Краснодара.