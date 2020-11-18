В Сочи будут судить группу мошенников, которые рисовали на машинах вмятины и устраивали подставные ДТП
В Центральный районный суд Сочи в ноябре направили уголовное дело, фигурантами которого стали четыре мошенника, которые устраивали подставные аварии
Следствие установило, что в 2017 году 31-летний сочинец организовал на курорте преступную группу, в которую в разное время вовлек троих знакомых. Мошенники инсценировали ДТП, чтобы получить деньги от страховых компаний.
Зачинщик аферы объяснял своим подельникам, как себя вести при вызове сотрудников ДПС, выбирал места, где и как на месте ДТП должны стоять автомобили, чтобы при этом они не попали на записи камер наблюдения. Кроме того, он использовал методы конспирации, готовил документы для получения страховки и сам ремонтировал и красил разбитые машины.
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Чтобы изобразить механические повреждения на кузовах машин, мошенники использовали краску. Они фотографировали место аварии, составляли схему ДТП, а после автотехнической экспертизы подавали в «Ингострах»,«Росгосстрах» и «Согаз» фиктивные документы о наступлении страхового случая.
В инсценировках использовались машины, принадлежащие участникам преступной группы или водителям, которые не знали о преступном умысле. В их числе были и дорогие иномарки Land Rover, Mercdes-Benz, Porsche, и отечественные ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, рассказали 18 ноября в пресс-службе прокуратуры Кубани.
Так, с 2017-го по 2019 год злоумышленники устроили в Сочи 17 подставных аварий и получили от страховых компаний более 5 млн рублей. Еще две аферы не удалось довести до конца: после проведения экспертиз страховщики отказывали в выплатах.
Против четырех сочинцев возбудили уголовные дела, им предъявили обвинение в мошенничестве в сфере страхования организованной группой и в покушении на мошенничество — по статьям в зависимости от роли каждого фигуранта (ч. 2 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Максимальное наказание за самое тяжкое из этих преступлений — до десяти лет лишения свободы с возможностью назначения дополнительных санкций.
В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю добавили, что в деле также замешана 24-летняя женщина — ее обвиняют в покушении на мошенничество в сфере страхования (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ).
Ранее Юга.ру писали, что в 2015 году в Ростове осудили мужчину, который устраивал инсценировки ДТП. Мошенника оштрафовали на 100 тыс. рублей, также ему назначил два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
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