На Кубани эксперты попытаются выяснить причины массовой гибели птиц

Напомним, в середине февраля житель Анапы пожаловался на массовую гибель птиц на побережье Черного моря. Когда он прогуливался по пляжу, он снял более 10 погибших животных, в том числе одного дельфина, которого выбросило на берег. В прокуратуре ответили, что это естественно для зимы.

В конце месяца аналогичная ситуация сложилась в районе Геленджика — в селе Дивноморском люди нашли мертвых птиц. Власти курорта объяснили их смерть голодом и холодом.

Также мертвых птиц находили в Новороссийске. После этого биолог Вениамин Голубитченко рассказывал «Кавказскому Узлу» о возможном отравлении птиц.

«Так много погибших птиц я не видел никогда, даже после очень сильных и продолжительных норд-остов с морозом. Я думаю, что это может быть бескормица или пищевое отравление. Множество чаек и других водоплавающих птиц скопилось в районе Новороссийска и даже в самом городе, но море, ручьи и речки в последние годы очень сильно загрязнены и весьма обезрыбили», — говорил биолог