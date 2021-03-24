На Кубани эксперты попытаются выяснить причины массовой гибели птиц

Краснодарский край

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Судебно-экспертная палата решила проверить причины массовой гибели птиц на Черноморском побережье Кубани

Напомним, в середине февраля житель Анапы пожаловался на массовую гибель птиц на побережье Черного моря. Когда он прогуливался по пляжу, он снял более 10 погибших животных, в том числе одного дельфина, которого выбросило на берег. В прокуратуре ответили, что это естественно для зимы.

В конце месяца аналогичная ситуация сложилась в районе Геленджика — в селе Дивноморском люди нашли мертвых птиц. Власти курорта объяснили их смерть голодом и холодом.

Также мертвых птиц находили в Новороссийске. После этого биолог Вениамин Голубитченко рассказывал «Кавказскому Узлу» о возможном отравлении птиц. 

«Так много погибших птиц я не видел никогда, даже после очень сильных и продолжительных норд-остов с морозом. Я думаю, что это может быть бескормица или пищевое отравление. Множество чаек и других водоплавающих птиц скопилось в районе Новороссийска и даже в самом городе, но море, ручьи и речки в последние годы очень сильно загрязнены и весьма обезрыбили», — говорил биолог

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После случившегося инициативная группа экологов и активистов обратилась в краснодарское краевое отделение Судебно-экспертной палаты России, чтобы они проверили гибель животных на Черноморском побережье. Экспертов попросили провести исследование и установить причины феномена, связанного со смертью фауны, сообщили РБК со ссылкой на пресс-службу регионального отделения СЭП РФ.

Специалисты возьмут пробы воды и загрязненной почвы, произведут замеры, связанные с обеспечением техносферной безопасности, а также исследуют уже имеющийся биологический материал.

Животные Краснодар смерть

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