Под Геленджиком нашли мертвых птиц. Власти объяснили падёж холодом и голодом

Краснодарский край

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24 февраля в администрации Геленджика прокомментировали гибель птиц в пригородном селе

23 февраля фотографии с погибшими птицами появились в паблике «Телетайп Краснодара». Очевидцы утверждали, что нашли мертвых животных в селе Дивноморском. На фотографиях видно не менее трех погибших животных среди выброшенных на берег палок и мусора.

24 февраля ситуацию прокомментировали в инстаграме администрации Геленджика. По словам представителей пресс-службы мэрии, они получили «с десяток вопросов от жителей курорта о том, почему на берег выбрасывает мертвых птиц».

Как отметил начальник управления ветеринарии Геленджика Орест Пилавов, мертвых птиц находят также в Анапе, Новороссийске, Туапсе и, «одним словом, по всему побережью». По его словам, нынешняя гибель — вовсе не массовая, а одной из причин падежа стал холод:

«Такой зимы, какая была в этом году, у нас не было давно. По крайней мере, я десять лет здесь работаю и такой не помню. Птица просто не выдержала этого всего и гибнет, естественно, потому что замерзает».

Пилавов добавил, что еще один фактор падежа — это сократившаяся кормовая база по сравнению с прошлыми годами, о чем говорят, по его словам, и рыбаки.

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«И это подтверждают коллеги, которые вскрывали птиц. Зобы и желудки птиц забиты всем, чем хотите, — пакетами, водорослями, камушкам, обертками от конфет», — заявил специалист.

Ветеринар отметил, что среди погибших больше всего бакланов. Это связано с тем, что их кормовая база, в отличие от питания всеядной чайки, ограничена. Специалист заключил, что третий фактор, который вызывает гибель птиц, — это естественный отбор.

Напомним, в середине февраля житель Анапы рассказал в соцсетях, что нашел на берегу погибших птиц. В природоохранной прокуратуре порталу Юга.ру заявили, что это естественно.

Анапа Геленджик Погода птицы Черное море Экология

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Под Геленджиком нашли мертвых птиц. Власти объяснили падёж холодом и голодом

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