Под Геленджиком нашли мертвых птиц. Власти объяснили падёж холодом и голодом

24 февраля в администрации Геленджика прокомментировали гибель птиц в пригородном селе

23 февраля фотографии с погибшими птицами появились в паблике «Телетайп Краснодара». Очевидцы утверждали, что нашли мертвых животных в селе Дивноморском. На фотографиях видно не менее трех погибших животных среди выброшенных на берег палок и мусора. 24 февраля ситуацию прокомментировали в инстаграме администрации Геленджика. По словам представителей пресс-службы мэрии, они получили «с десяток вопросов от жителей курорта о том, почему на берег выбрасывает мертвых птиц».

Как отметил начальник управления ветеринарии Геленджика Орест Пилавов, мертвых птиц находят также в Анапе, Новороссийске, Туапсе и, «одним словом, по всему побережью». По его словам, нынешняя гибель — вовсе не массовая, а одной из причин падежа стал холод: «Такой зимы, какая была в этом году, у нас не было давно. По крайней мере, я десять лет здесь работаю и такой не помню. Птица просто не выдержала этого всего и гибнет, естественно, потому что замерзает». Пилавов добавил, что еще один фактор падежа — это сократившаяся кормовая база по сравнению с прошлыми годами, о чем говорят, по его словам, и рыбаки.