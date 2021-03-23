ФАС заподозрила нарушения в Курганинском районе и Геленджике, где школы заключили контракты с одними и теми же компаниями
23 марта в УФАС по Краснодарскому краю рассказали о нарушениях антимонопольного законодательства в трех муниципалитетах
Ведомство выявило нарушения закона о защите конкуренции в действиях сотрудников администраций нескольких муниципалитетов: Щербиновского и Курганинского районов, а также Геленджика.
Ранее Юга.ру писали об одном из случаев. Замглавы Щербиновского района поручил и. о. начальника отдела образования передать во все школы указание заключать договор об оказании охранных услуг с одной и той же компанией — ООО ОП «Вымпел». При этом действующие договоры с другими компаниями потребовали расторгнуть. Представители «Вымпела» и администрации вместе обошли 32 учреждения, чтобы заключить договоры.
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«Действия администрации муниципального образования «Щербиновский район» и ООО ОП «Вымпел» <...> [и] предоставление ООО «Вымпел» в приоритетном порядке информации о дате, времени и месте подписания контрактов, объеме работ являются незаконными и направлены на ограничение допуска на рынок иных хозяйствующих субъектов, оказывающих аналогичные услуги», — сообщили в управлении 23 марта.
Заместитель руководителя УФАС Руфина Дегтярева пояснила РБК, что чиновника, компанию и ее руководителя привлекли к ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ (Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности).
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По данным СПАРК, ООО ОП «Вымпел» зарегистрировали в 2018 году, его руководитель — Евгений Демченко, а бенефициар — Олег Демченко.
Аналогичные нарушения нашли и в деятельности властей Курганинского района. Так, 44 образовательных учреждения заключили контракты на поставку рециркуляторов, термометров и антисептиков с единственной компанией — ООО «Рубикон». По данным СПАРК, компания зарегистрирована в Армавире в 2018 году, бенефициар и гендиректор — Валерий Давыденко.
А в Геленджике начальник управления образования администрации указал школам произвести закупки хозяйственных товаров у конкретного ИП. При этом чиновник предупредил, что закупки у других юрлиц управление не согласует. В результате 28 школ заключили контракты с предпринимателями.
Дегтярева отметила, что эти два дела находятся на рассмотрении в ФАС. Если комиссия признает нарушение антимонопольного законодательства, в отношении виновных заведут административные дела. Она отметила, что до 2020 года подобная практика, когда контракты заключались по указанию администрации с одним и тем же объектом, практически не наблюдалась.