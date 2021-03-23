ФАС заподозрила нарушения в Курганинском районе и Геленджике, где школы заключили контракты с одними и теми же компаниями

23 марта в УФАС по Краснодарскому краю рассказали о нарушениях антимонопольного законодательства в трех муниципалитетах

Ведомство выявило нарушения закона о защите конкуренции в действиях сотрудников администраций нескольких муниципалитетов: Щербиновского и Курганинского районов, а также Геленджика. Ранее Юга.ру писали об одном из случаев. Замглавы Щербиновского района поручил и. о. начальника отдела образования передать во все школы указание заключать договор об оказании охранных услуг с одной и той же компанией — ООО ОП «Вымпел». При этом действующие договоры с другими компаниями потребовали расторгнуть. Представители «Вымпела» и администрации вместе обошли 32 учреждения, чтобы заключить договоры.

«Действия администрации муниципального образования «Щербиновский район» и ООО ОП «Вымпел» <...> [и] предоставление ООО «Вымпел» в приоритетном порядке информации о дате, времени и месте подписания контрактов, объеме работ являются незаконными и направлены на ограничение допуска на рынок иных хозяйствующих субъектов, оказывающих аналогичные услуги», — сообщили в управлении 23 марта. Заместитель руководителя УФАС Руфина Дегтярева пояснила РБК, что чиновника, компанию и ее руководителя привлекли к ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ (Заключение ограничивающего конкуренцию соглашения, осуществление ограничивающих конкуренцию согласованных действий, координация экономической деятельности).