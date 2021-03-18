На Кубани 16-летний парень без прав насмерть сбил девушку
В Белореченском районе вечером 17 марта произошло ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка
Трагедия произошла около 21:00 в районе 10-го км трассы станица Пшехская — хутор Кубанский. По предварительным данным, 16-летний молодой человек без прав ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21103 и сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу.
Девушка погибла на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данным отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.
Белореченский межрайонный следственный отдел СКР по краю возбудил против 16-летнего парня уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Его подозревают в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть несовершеннолетней, сопряженном с оставлением места происшествия.
По данным следствия, после ДТП подросток скрылся, но позвонил родственнице и сообщил о произошедшем. Та вызвала на место скорую и полицию. Парень рассказал, что решил покататься и взял ключи от автомобиля отца, когда родители уснули.
С подростком работает следователь, устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Напомним, утром 17 марта на Ростовском шоссе в Краснодаре молодой водитель насмерть сбил человека на обочине. А 8 декабря прошлого года в Динском районе 18-летний парень без прав врезался в забор дома, пострадал годовалый ребенок.