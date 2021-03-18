На Кубани 16-летний парень без прав насмерть сбил девушку

В Белореченском районе вечером 17 марта произошло ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка

Трагедия произошла около 21:00 в районе 10-го км трассы станица Пшехская — хутор Кубанский. По предварительным данным, 16-летний молодой человек без прав ехал за рулем автомобиля ВАЗ-21103 и сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу.

Девушка погибла на месте. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По данным отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, на одежде пешехода не было светоотражающих элементов.