Смертельное ДТП в Усть-Лабинском районе устроил 18-летний парень без прав

Полиция Краснодарского края установила личность водителя, который устроил смертельное ДТП утром 6 декабря в Усть-Лабинском районе

Как писали Юга.ру, в 6:00 в районе станицы Некрасовской автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с каретой скорой помощи. В результате погибли шесть человек, которые ехали в легковушке, среди них двое детей.

Полицейские установили, что за рулем «четырнадцатой» был 18-летний местный житель, у которого нет водительских прав. По предварительным данным, парень не справился с управлением, выехал на встречку и врезался в скорую.

Также установлены личности двух пассажиров отечественной легковушки: 22-летняя местная жительница, погибшая на месте аварии, и 11-летний подросток, которого с травмами доставили в больницу, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Полицейские выясняют личности остальных погибших и пострадавших. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа и сотрудники ДПС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.