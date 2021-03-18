В Краснодаре улица Российская с утра снова стояла в 9-балльной пробке

В Краснодаре утром 18 марта наблюдались сильные заторы на некоторых улицах

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», утром 18 марта максимальная загруженность дорог Краснодара составила 6 баллов. Это на балл меньше, чем вчера и соответствует обычному утреннему трафику в городе.

Сложнее всего проехать автомобилистам было по улице Российской по направлению в центр. Там образовались 9-балльные заторы. Также напряженное движение было в сторону центра на Ростовском шоссе и на улице Дзержинского. Там сервис зафиксировал пробки в 8 баллов.

Смотрите онлайн-карту: Пробки на дорогах Краснодара

Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Ейском шоссе в центр (6 баллов, что на 3 балла выше обычного), на Восточном обходе в сторону Мачуги (6 баллов, на 3 балла больше) и на улице Красной по направлению к Ростовскому шоссе (6 баллов, на 2 балла больше).

Крупнейшими пробками с утра были: 9:03 — Восточный обход от улицы Элитной до Фадеева. Пробка в 6,1 км продержалась 2 часа 40 минут;

8:21 — улица Российская от переулка Ленинского до Весенней. 6-километровая пробка продержалась 1 час 20 минут;

8:42 — улицы Дзержинского и Рашпилевская от Покрышкина до Гаражной. В заторе длиной 4,6 км водители потеряли 2 часа;

8:31 — улица Московская от Петра Метальникова до 40-летия Победы. Пробка протяженностью 4,5 км продержалась 2 часа;

8:56 — улица Российская от остановки «Краевая клиническая больница» до Петра Метальникова. Пробка длиной 3,7 км продержалась 2 часа 10 минут.

К моменту публикации новости загруженность дорог снизилась до 4 баллов. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 5 часов.