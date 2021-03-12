В Дагестане из-за непогоды без света остались более 111 тыс. человек

Дагестан

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В Дагестане после непогоды без электричества остались жители 95 сел, а также часть Махачкалы и Кизилюрта

Накануне на Дагестан обрушился сильный снегопад, в пресс-службе ГУ МЧС России по республике жителей предупреждали о выпадении снега и гололедице. По данным сервиса «Яндекс.Погода», непогода в Махачкале сохранится и завтра, 13 марта. После чего постепенно начнет теплеть.

Из-за сильного ветра и снегопада в 11 районах Дагестана, а также в Махачкале и Кизилюрте, нарушилось энергоснабжение. В зону отключения попали около 111 тыс. 200 человек из 95 населенных пунктов, сообщили ПАО «Россети Северный Кавказ» и Минэнерго России.

В зону отключения попали села в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Магарамкенстком, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Новолакском районах, а также частично в  Махачкале и Хасавюрте, уточнил «Кавказский Узел».

Планировалось, что основные работы завершат в районе 16:00. В аварийно-восстановительных работах участвуют 237 человек и 55 машин. Отметим, что на момент публикации новости региональное управление МЧС сообщило о восстановлении электроснабжения во всех населенных пунктах Хасавюртовского района.

Как писали Юга.ру, 11 марта в Краснодаре пошел снег, а в Новороссийске ночью температура опустилась до -8 °С.

Обновлено в 18:35: Начальник управления пресс-службы департамента по связям с общественностью и СМИ «Россети ФСК ЕЭС» сообщил порталу Юга.ру, что подачу электричества везде возобновили.

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