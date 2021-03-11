Утром в Краснодаре водители потеряли почти 2,5 часа в пробке на улице 40-летия Победы
В Краснодаре утром 11 марта наблюдались нехарактерно длинные пробки
Согласно утреннему обзору сервиса «Яндекс.Пробки», в Краснодаре максимальная загруженность дорог составила 5 баллов. Это на 1 балл меньше, чем обычно в это время.
7-балльные пробки в сторону центра скопились на следующих улицах — Дзержинского, Красных Партизан и на Российской. Нехарактерно плотный трафик был отмечен на Южном обходе к трассе М4 «Дон» (3 балла, что на 2 балла выше обычного).
Читайте также:
При этом в 7:03 на улице Российской от Проточной до Солнечной наблюдалась пробка, которая стала самой длинной для этого времени за всю последнюю неделю. Там образовался затор протяженностью 3,2 км.
Где утром в Краснодаре образовались самые крупные пробки:
- 7:30 — улица Российская от переулка Ленинского до улицы 40-летия Победы. В заторе длиной 5,4 км автомобилисты простояли 1 час 30 минут;
- 8:02 — улицы Горячеключевская, Бородинская, Мачуги от Восточного обхода до Благоева. На участке длиной 3,5 км водители потеряли 1 час 20 минут;
- 8:26 — улица Красных Партизан от Заполярной до Трубилина. Пробка длиной 3,6 км продержалась 1 час 50 минут;
- 8:31 — улицы Дзержинского и Рашпилевская от Покрышкина до Дальней. Пробка в 4,8 км продержалась 2 часа;
- 9:06 — улица 40-летия Победы от Героев-Разведчиков до Колхозной. Водители простояли в пробке протяженностью 3,6 км 2 часа 20 минут.
Смотрите онлайн-карту:
К моменту публикации новости загруженность дорог Краснодара уменьшилась до 3 баллов. По прогнозам специалистов сервиса «Яндекс.Пробки», в ближайший час заторы начнут расти и к 12:00 достигнут пика в 4 балла.